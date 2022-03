Im Pokalhalbfinale setzen sich die Basketballerinnen aus Düdelingen souverän gegen Amicale durch.

Basketball-Pokal

T71-Frauen ziehen ins Pokalfinale ein

André KLEIN Im Pokalhalbfinale setzen sich die Basketballerinnen aus Düdelingen souverän gegen Amicale durch.

Am Dienstag trafen in der Coque die Mannschaften von T71 und Amicale im Halbfinale des Lalux-Ladies-Cup, dem Basketball-Landespokal der Frauen, aufeinander und kämpften um das erste Finalticket.

Am Ende der Partie setzten sich die Basketballerinnen von T71 überraschend deutlich mit 106:69 (29:22, 24:14, 26:16, 27:17) durch und stehen damit als erster Finalteilnehmer fest.

Beste Werferin bei den Düdelingerinnen war Laina Snyder mit 21 Punkten vor Teamkameradin Ehis Etute mit 20 Punkten. Beste Schützin von Amicale war Braydey Hodgins, die wie Etute ebenfalls auf 20 Punkte kommt.

Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch (18.30 Uhr) Basket Esch und Résidence aufeinander. Das Endspiel findet am 19. März (17.30 Uhr) in der Coque statt.

