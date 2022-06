Der amtierende luxemburgische Meister nimmt nach über 20 Jahren erstmals wieder an einem internationalen Wettbewerb teil.

Basketball

T71-Frauen treten im EuroCup an

Bob HEMMEN Der amtierende luxemburgische Meister nimmt nach über 20 Jahren erstmals wieder an einem internationalen Wettbewerb teil.

Düdelingens Basketballerinnen stehen vor einer interessanten Aufgabe. Der amtierende Meister der LBBL spielt kommende Saison im EuroCup. Nachdem Gréngewald in den vergangenen beiden Jahren mit Teams aus dem Ausland konkurriert hatte, dürfen sich nun Catherine Mreches und Co. auf dieses Erlebnis freuen.

Am 15. Juli wird ausgelost, gegen wen die Düdelingerinnen in der ersten Qualifikationsrunde spielen werden.



Es ist erst das dritte Mal in der Vereinsgeschichte, dass die T71-Frauen an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen. In den Saisons 1999/2000 und 2000/2001 trat das Team im Ronchetti-Cup an.

