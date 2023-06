Nach der Premiere in der Vorsaison spielt das Basketballteam aus Düdelingen wieder auf internationaler Bühne.

Basketball

T71-Frauen treten erneut im EuroCup an

Die Basketballfrauen von T71 Düdelingen werden zum zweiten Mal hintereinander im europäischen Vereinswettbewerb antreten. Wie der Club mitteilte, entschloss man sich „nach langer und intensiver Auswertung der Erfahrungen in der Vorsaison“ zur erneuten Teilnahme am EuroCup.



Düdelingens europäisches Abenteuer bleibt in guter Erinnerung Mandy Geniets und T71 beschließen die EuroCup-Wochen mit einer Niederlage, aber die Mannschaft war meist auf Augenhöhe mit den Großen.

Die Düdelinger Basketballerinnen, die 2021 und 2022 den Luxemburger Meistertitel geholt hatten, waren bei der Premiere im Vorjahr gleich in die Gruppenphase des internationalen Wettbewerbs klassiert worden. Die Mannschaft hatte unter anderem mit einem 72:60-Auswärtssieg in Namur für Aufsehen gesorgt. Die vergangene Saison in der LBBL beendete T71 als Vizemeister.

