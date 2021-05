T71-Frauen erzwingen drittes Endspiel

Die Frauen aus Steinsel konnten sich am Samstagabend zum dritten Mal in Folge den Landesmeistertitel sichern. Mit dem 88:58-Auswärtserfolg bei den Musel Pikes setze sich Amicale in der Finalserie, die nach dem Modus „best of three“ gespielt wurde, mit 2:0 durch.