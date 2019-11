Die Total League ist hinter Leader Esch aktuell offener denn je. Am Samstagabend rückte das Klassement nochmals enger zusammen. Die Überraschung des Spieltags kommt aus Fels.

T71 feiert wichtigen Erfolg

David HEINTZ Die Total League ist hinter Leader Esch aktuell offener denn je. Am Samstagabend rückte das Klassement nochmals enger zusammen. Die Überraschung des Spieltags kommt aus Fels.

Am siebten Spieltag der Total League kam T71 zu einem wichtigen Auswärtssieg beim hauptstädtischen Racing. Im Kampf um einen Platz in der Titelgruppe setzten sich Schumacher und Co. in der Hauptstadt mit 90:76 durch. Der Erfolg ist umso höher einzuschätzen, als dass T71 krankheits- sowie verletzungsbedingt lediglich mit einem Acht-Mann-Kader sowie de facto mit einer Siebener-Rotation agierte.

Einen Tag nachdem Leader Basket Esch seine weiße Weste sowie die Tabellenführung durch einen 86:64-Erfolg über Sparta weiter ausgebaut hatte, strauchelte Verfolger Etzella überraschend deutlich in Fels. Arantia ließ dem Doubléinhaber im Derby keine Chance. Delgado und Co. wurden letztlich mit einem 103:89 abgefertigt. Bei Etzella enttäuschte vor allem Profi Banks, der in den ersten beiden Vierteln keinen einzigen Punkt erzielte.

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie gelang Amicale im Heimspiel gegen Aufsteiger Heffingen ein Befreiungsschlag. Im Duell mit dem direkten Konkurrenten setzte sich Amicale mit 93:83 durch. Auf Seiten der Hausherren erzielte das Profi-Duo Kendrix (32 Punkte ) und Speelman (23 Punkte) insgesamt 55 Punkte.

Beim zweiten Aufsteiger, Contern, läuft es hingegen weiter nicht rund. Der AB kassierte im Heimspiel gegen die Musel Pikes bereits die sechste Meisterschaftsniederlage. Durch das 83:89 bleibt Contern Schlusslicht der Total League.