T71 erneut unterlegen

Kevin ZENDER

Zweites Spiel, zweite Niederlage: T71 musste sich in der Basketball-Meisterschaft knapp in Heffingen geschlagen geben und wartet demnach weiter auf den ersten Saisonsieg.

Am zweiten Spieltag der Total League bei den Männern musste T71 die zweite Niederlage einstecken. Nach dem 76:87 gegen Sparta gingen die Düdelinger auch in Heffingen leer aus. Am Ende musste man sich Denell Stephens und Co. knapp mit 75:76 geschlagen geben. Neben den beiden Profis wusste Max Schmit bei den Gastgebern mit 20 Punkten zu gefallen.



Sparta feierte den zweiten Erfolg der Saison. Die Bartringer setzten sich vor heimischer Kulisse mit 101:91 gegen Aufsteiger Contern durch.

Amicale tat sich lange Zeit schwer, besiegte den hauptstädtischen Racing dennoch mit 74:63. Beide Racing-Profis, Scott Morton und Devin White, schieden mit fünf persönlichen Fouls aus.