Basketball

T71 Düdelingen erzwingt fünftes Finale

Bob HEMMEN Düdelingen bezwingt Amicale im vierten Endspiel und vertagt die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel.

Im Finale der Basketball-Meisterschaft ist auch nach dem vierten Duell noch keine Entscheidung gefallen. Am Samstagabend setzte sich Düdelingen zu Hause mit 86:73 gegen Amicale durch, sodass es zu einem fünfen Spiel kommen wird.

T71 startete bessere in die Begegnung und führte nach dem ersten Viertel mit 22:12. Steinsels in den vergangenen Partien so starke Jarvis Williams fand zunächst nicht ins Spiel und hatte nach zehn Minuten lediglich vier Punkte auf dem Konto. Düdelingen überzeugte mit guter Defensivarbeit.

Im zweiten Viertel zog das Team von Trainer Tom Schumacher weiter davon. Kevin Moura und Co. provozierten Ballverluste und waren in der Offensive deutlich effizienter als die Gäste. Zur Halbzeit lag T71 deutlich in Führung (48:31).

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Düdelinger das Spiel. Neben Moura überzeugte auch US-Amerikaner Moses Greenwood, der mit 27 Punkten der Topscorer der Partie war. Vor dem Schlussviertel war das Duell beim Stand von 70:52 vorentschieden.

Bob Melcher zieht an Jimmie Taylor vorbei, die Niederlage Steinsels kann der Nationalspieler trotz 26 Punkten aber nicht verhindern. Foto: Yann Hellers

In den letzten zehn Minuten konnten die Gäste den Rückstand zwar verkürzen, sich aber nicht mehr zurückkämpfen. Das fünfte und letzte Endspiel findet nächsten Samstag ab 19.30 Uhr in Steinsel statt.

