Die neuen Corona-Einschränkungen in Luxemburg zwingen die Sportveranstalter zu weiteren Absagen. Das Risiko ist zu groß.

Neue Corona-Einschränkungen

Sylvesterlaf und Tournoi de Noël abgesagt

Nachdem am Mittwochabend bereits der Novotel-Cup im Volleyball auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, fallen nun weitere Sportveranstaltungen in Luxemburg ins Wasser. So wurde auch der Silvesterlauf in Rambrouch abgesagt.

„Leider müssen wir mitteilen, dass die 38. Ausgabe des Sylvesterlafs in diesem Jahr nicht stattfinden wird“, schreibt das Organisationskomitee auf seiner Internetseite. Es sei nicht möglich, in der Kürze der Zeit ein adäquates Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Auch das Rennen in Trier findet nicht statt.

Ebenfalls zu einer Absage haben sich die Veranstalter des Tournoi de Noël entschieden. Das teilte die LASEL (Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) mit. Die Studentenwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen hätten am Montag und Dienstag stattfinden sollen.

