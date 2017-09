(DW/GaM) - Der HB Esch hat den ersten Titel der Saison gefeiert. Bei der Erstausgabe des Supercups setzte sich der Doublésieger in Oberkorn mit 27:22 gegen Berchem durch.



Das Tempo war von Beginn an recht hoch, die Partie körperbetont. Esch lag zwar fast die ganze Zeit knapp in Führung, verpasste es aber in der ersten Hälfte, davonzuziehen. So stand es zur Pause 13:11. In der zweiten Hälfte hatte Berchem weniger Durchschlagskraft und leistete sich zu viele Fehler. Esch schaffte es mit einer aggressiven Abwehr und starker individueller Klasse, sich abzusetzen und den Sieg zu holen.



Bei den Frauen behauptete sich der HBD mit 26:19 gegen Museldall durchgesetzt.

Reaktion von Berchems Trainer André Gulbicki:



Reaktion von Eschs Spieler Christian Bock: