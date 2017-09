(DW/bob) - Doublésieger Amicale hat im Basketball den ersten Titel der Saison gefeiert. Der Supercup ging mit einem deutlichen 88:68-Erfolg nach Steinsel. Die Partie wurde in Kayl ausgetragen.



Bis zur Hälfte war das Spiel ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit stellte Amicale dann auf Zonenverteidigung um. Die Musel Pikes hatten damit ihre Probleme: Der Weg zum Korb war versperrt, und die Trefferquote aus der Distanz ließ zu wünschen übrig. Bei beiden Mannschaften kamen zahlreiche Spieler zum Einsatz, teilweise stand nur ein US-Amerikaner auf dem Platz.

Bereits am kommenden Samstag treffen beide Teams am ersten Spieltag der Total League in Stadtbredimus erneut aufeinander.



Bei den Frauen durften die Musel Pikes einen 75:59-Sieg über Amicale bejubeln. US-Amerikanerin Bastian war dabei mit 27 Punkten maßgeblich am Erfolg beteiligt. Auch bei den Frauen treffen beide Teams am kommenden Samstag erneut aufeinander.