Triumph auf eigenem Rasen: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen den 55. Super Bowl – Quarterback Tom Brady krallt sich den siebten Ring. Gegner Kansas City enttäuscht im NFL-Endspiel auf ganzer Linie.

Sport 5 2 2 Min.

Super Bowl: Tom Brady führt Tampa Bay Buccaneers zum Sieg

Triumph auf eigenem Rasen: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen den 50. Super Bowl – Quarterback Tom Brady krallt sich den siebten Ring. Gegner Kansas City enttäuscht im NFL-Endspiel auf ganzer Linie.

(sid) - Footballstar Tom Brady hat erneut Geschichte geschrieben und die Tampa Bay Buccaneers als erstes NFL-Team zum Super-Bowl-Sieg im eigenen Stadion geführt. Gleich in seiner Premierensaison bei der Franchise aus Florida feierte der 43-Jährige im einseitigen Finale der US-Profiliga ein 31:9 über Titelverteidiger Kansas City Chiefs, im mit Spannung erwarteten Quarterback-Duell konnte Patrick Mahomes (25) nicht mithalten.

Brady, erfolgreichster Profi der Ligageschichte, war vor der Saison nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots nach Tampa gewechselt - und lieferte prompt. Der Superstar holte bei seiner zehnten Finalteilnahme den siebten Meisterring, es ist der zweite Titel für die Bucs nach 2003.

Super Bowl LV Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Super Bowl LV

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Popstar The Weeknd begeisterte in der Halbzeitshow des Super Bowl. Foto: AFP/Getty Images/Mike Ehrmann Routinier Antonio Brown (Tampa Bay Buccaneers) fängt einen Touchdown-Pass. Foto: AFP/Getty Images/Mike Ehrmann Tom Brady und die Buccaneers gewinnen die "Heim"-Super Bowl im Raymond James Stadium in Tampa Bay. Foto: AFP/Getty Images/Patrick Smith Mit Sarah Thomas nahm erstmals eine Schiedsrichterin an einem NFL-Finale teil. Foto: AFP/Getty Images/Mike Ehrmann Die Bucs-Defensive hatte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (2.v.r) fest im Griff. Foto: AFP/Getty Images/Mike Ehrmann

Beim 55. Super Bowl (LV), Schlusspunkt einer außergewöhnlichen Saison, durften Corona-bedingt nur 25.000 Fans in das bis zu 75.000 Zuschauer fassende Raymond James Stadium. Unter ihnen waren 7.500 (geimpfte) Pflegekräfte, die von der NFL für ihren Einsatz während der Pandemie Freikarten erhalten hatten.

Auf den Rängen galt Maskenpflicht, dazu hatte die NFL den Zuschauern Verhaltensregeln an die Hand gegeben. Und beim „Corona Bowl“ gab es ein weiteres Novum: Sarah Thomas (47) kam als erste Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz.

Oldie, but Goldie

Nach einer Schweigeminute für die mehr als 400.000 COVID-Toten in den USA dominierten beim Generationenduell der Quarterbacks zunächst die Defensivreihen. Weder Brady noch Mahomes (25) fanden Mittel, doch dann legte der „Oldie“ los. Brady gelang das erste „Big Play“, der Routinier warf einen Pass zu seinem langjährigen Patriots-Teamkollegen Rob Gronkowski, der für den ersten Touchdown des Spiels sorgte.

Kansas City leistete sich reihenweise individuelle Fehler und Strafen, von Mahomes war kaum etwas zu sehen. Besser machte es Brady, der den nach einem Jahr Auszeit in die Liga zurückgekehrten Gronkowski in der Endzone fand, nach einem weiteren Touchdown von Antonio Brown zum Ende der ersten Hälfte ging Tampa mit einem 21:6 gegen enttäuschende Chiefs in die Pause.

Milliardengeschäft NFL: The show must go on Mit dem Super Bowl endet am Sonntag eine NFL-Saison wie keine andere zuvor, in dem Land mit den meisten Corona-Toten weltweit.

Der kanadische Sänger The Weeknd sorgte bei der Halbzeitshow mit reichlich Neonlicht und Feuerwerk für Unterhaltung, Kansas City schaffte es nicht, sich neu zu sortieren. Tampa schlug wieder zu, Leonard Fournette lief zum nächsten Touchdown. Und Mahomes leistete sich eine Interception, der Quarterback bekam allerdings kaum Hilfe von seiner Offensive Line. Mehr als das Field Goal von Harrison Butker schaffte Kansas City in der zweiten Halbzeit nicht, Mitte des Schlussviertels war das Match längst entschieden.

Die Touchdowns der Buccaneers lieferten ausschließlich Neuzugänge ab, für die sich Brady nach seinem Wechsel stark gemacht hatte. Bruce Arians (68) gewann als ältester Cheftrainer der NFL-Geschichte den Super Bowl.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.