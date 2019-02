Super Bowl: Auf der Überholspur

Sean McVay will mit 33 Jahren zum jüngsten Cheftrainer werden, der den Super Bowl gewinnt. Seine Erfolgsgeschichte ist beeindruckend.

McVay ist jung, erfolgshungrig, brillant, offensiv ausgerichtet und mutig. Er gilt als Mastermind und wahres Genie – ein Phänomen.

Auf der NFL-Internetseite wird er als „Coaching Supernova“ gepriesen. In den USA überschlagen sich Experten und Analysten mit Lobeshymnen. Obwohl er erst seit zwei Jahren im Amt ist, steht der Trainer der Los Angeles Rams bereits in den NFL-Geschichtsbüchern: jüngster Chefcoach, jüngster Trainer des Jahres, jüngster Trainer mit einem Play-off-Sieg. Die Rede ist von Sean McVay. Dank seinen herausragenden Qualitäten ist der 33-Jährige aktuell die ganz große Nummer in der National Football League.



Zwei Szenen beschreiben den charismatischen, 1,78 m großen ehemaligen Quarterback und Wide Receiver perfekt ...