Ein Flugzeug aus Nantes in Richtung Cardiff ist in der Nacht verschwunden. Mit an Bord: Emiliano Sala, der gerade aus Frankreich in die Premier League gewechselt ist.

Suche nach Cardiff-Stürmer unterbrochen

(sid) - Die Polizei der britischen Kanalinsel Guernsey hat die Suche nach dem verschollenen Flugzeug mit dem argentinischen Fußballprofi Emiliano Sala an Bord am Dienstagabend unterbrochen. Geplant sei, die Suche am Mittwoch fortzusetzen. Die Ermittler machten allerdings wenig Hoffnung auf eine Rettung des 28-Jährigen, eines weiteren Passagiers sowie des Piloten der Kleinmaschine, die am Montagabend rund 20 km nördlich von Guernsey vom Radar verschwunden war. "Einige schwimmende Objekte wurden im Wasser gesichtet", teilte die Polizei nach stundenlanger Suche mit: "Wir konnten allerdings nicht feststellen, ob sie von dem vermissten Flugzeug stammen ...

