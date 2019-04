Der FC Augsburg hat sich am 30. Spieltag der Bundesliga zu Hause deutlich gegen Stuttgart durchgesetzt. Der FC Bayern gewann in Überzahl.

Stuttgart blamiert sich

(sid/bob) - Der VfB Stuttgart hat im Abstiegskampf in der Bundesliga ein Debakel erlebt. Im schwäbischen Derby beim FC Augsburg unterlag die völlig indisponierte Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nach einer desaströsen Abwehrleistung mit 0:6 - und hatte sogar Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Es war die höchste Niederlage des VfB in der Bundesliga seit der Saison 1985/86 (0:6 in Bremen).

Die Augsburger werden nach dem höchsten Heimsieg ihrer Bundesligageschichte und Treffern von Khedira (11.'), Hahn (18.'), Max (29.', 59.') sowie des starken Richter (53.', 68.') mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben.

Der FC Bayern hatte zu Hause zwar Probleme gegen Bremen, siegte dank eines Tores von Süle (75.') aber mit 1:0. Die Gäste mussten eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen, weil Veljkovic in der 58.' die Gelb-Rote Karte sah.

Mainz macht Klassenerhalt perfekt

Mainz 05 wird in der kommenden Saison weiterhin in der Bundesliga spielen. Das Team des luxemburgischen Nationalspielers Leandro Barreiro, der nicht im Kader stand, gewann am Samstag mit 3:1 gegen den ebenfalls schon geretteten Aufsteiger Düsseldorf und profitierte von der zeitgleichen Niederlage Stuttgarts.

Mateta (1.', 87.') mit seinen Saisontoren elf und zwölf sowie Onisiwo (67.') trafen für die Gastgeber. Lukebakio (19.') gelang mit seinem insgesamt zehnten Treffer der zwischenzeitliche Ausgleich. Der 21-Jährige, der zudem einen Handelfmeter vergab (58.'), ist der erste Düsseldorfer seit Thomas Allofs 1990/91 (15), der in einer Bundesligasaison zweistellig trifft.

Leverkusen tat sich zu Hause gegen Nürnberg zwar lange schwer, doch Alario brachte Bayer in der 61.' in die Erfolgsspur, bevor Volland in der 86.' zum 2:0-Endstand traf.