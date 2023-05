Beim ING-Marathon 2023 kehrt der Knuedler auf die Karte zurück. Doch auch an den anderen Hotspots wird am Samstag Spektakel geboten.

Lauf-Event in Luxemburg

Strecke, Teilnehmer und Musik - der Nacht-Marathon in Zahlen

Jan MORAWSKI Beim ING-Marathon 2023 kehrt der Knuedler auf die Karte zurück. Doch auch an den anderen Hotspots wird am Samstag Spektakel geboten.

Am Samstag um 19 Uhr fällt der Startschuss zum ING Night Marathon 2023. Auch bei der 16. Auflage des beliebten Rennens in der Hauptstadt befinden sich Start und Ziel an der Luxexpo in Kirchberg. Das Großevent in Zahlen.

1

Der Nacht-Marathon ist nicht nur bei Erwachsenen ein erprobtes Mittel, dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Auch Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen der Veranstaltung ihre Laufschuhe schnüren. Beim „Unity Run 42“ laufen Schülerinnen und Schüler des Lycée privé Fieldgen, des Lycée Aline Mayrisch und der International School of Luxembourg die gesamte Marathondistanz.

Dabei legt jeder Schüler einen Kilometer zurück. „Wenn sie bei einem so großen Event erst einmal die Freude am Laufen entdecken konnten, ist der erste Schritt getan“, erläutert Renndirektor Erich François. Alle Einnahmen aus dem Projekt kommen der Unity Foundation zugute.

7

Die letzten Meter des Nacht-Marathons führen hinein in die Halle 7 der Luxexpo. Dort wartet auf die Läuferinnen und Läufer eine große Party mit DJ und Lichtshow. Die restliche Laufstrecke wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht verändert. Das Ende der Umbaumaßnahmen auf dem Knuedler bedeutete die Rückkehr des beliebtesten Hotspots der Strecke. Hier trennen sich jetzt wieder Marathon und Halbmarathon

Der Weg durch das Quartier Limpertsberg wurde um einige Meter erweitert. Zum Abschluss gewährt die Strecke, so wie im letzten Jahr, nicht nur einen Blick auf die Architektur des Musée d'Art Moderne (Mudam), sondern auch auf die illuminierte Silhouette von Luxemburg Stadt mit ihrer Festungsanlage.

Grafik: Mara Mohnen

23

23 Luxemburgerinnen starten beim Marathon im A-Block der schnellsten Läuferinnen. Unter ihnen ist Shefi Xhaferaj, die im vergangenen Jahr auf Rang vier den Sprung aufs Podium knapp verpasste. Bei den heimischen Männern liegt der Fokus unter anderem auf Matthias Geistor, Luc Scheller und Charel Lehners.

42,195

Neben der klassischen Marathon-Strecke (42,195 km) und dem Halbmarathon (21,1 km) gibt es auch in diesem Jahr wieder den Staffellauf (Team Run), der in vier Abschnitte (12,9/7,2/13,3/8,7 km) aufgeteilt ist. Ebenfalls angeboten wird ein Fünf-Kilometer-Rennen (5K Run for Success), ein Mini-Marathon (4,2 km) sowie ein Mini-Mini-Marathon (1 km). Beim „Roll & Run“ sind die Menschen über 7,2 Kilometer auf Rädern – etwa im Rollstuhl, auf dem Skateboard oder mit dem Kinderwagen – unterwegs.

Die Läuferinnen und Läufer können zwischen mehreren Strecken wählen. Foto: Oli Kerschen

56

Sambagruppen, Bläser, Trommler, DJs und Reggae: Insgesamt 56 Musikbands verteilen sich über die Hotspots entlang der Strecke. Auf dem Limpertsberg sollen außerdem vier Chöre für Stimmung sorgen. Über dem Petruss-Tal warten acht Heißluftballons auf die Teilnehmer. Und am letzten großen Anstieg vor dem Ziel können die durstigen Athleten auf Höhe der Philharmonie unter anderem auf alkoholfreies Bier zurückgreifen.



1.300

Die Helferinnen und Helfer entlang der Strecke kommen aus vielen Bereichen der Gesellschaft. So beteiligen sich in diesem Jahr unter anderem Hilfsorganisationen wie SOS Villages d'Enfants und Firmen wie ABSC tatkräftig am Großevent. Neben 284 Streckenposten können die Veranstalter auf 1.300 freiwillige Helfer zählen.

13.000

In diesem Jahr trudelten bei den Veranstaltern mehr als 13.000 Anmeldungen für den ING-Marathon ein, das sind 15 Prozent mehr als bei der Ausgabe 2022. Eine Besonderheit ist auch der Anteil an einheimischen Läufern. „Wir haben diesmal 50 Prozent Luxemburger, das ist die höchste Zahl, die wir je hatten“, erläutert François.

Dass es insgesamt keine 16.000 Läuferinnen und Läufer wie vor der Pandemie sind, liege laut François auch daran, dass Teilnehmer fehlen, „die von sehr weit herkamen“. Allerdings sei die Tendenz wieder steigend. Athleten aus 42 Nationen werden am Samstag an den Start gehen. „Dass man in allen Sprachen der Welt angefeuert wird, das gibt es nur in Luxemburg.“ Der jüngste Läufer ist drei Jahre alt, der älteste – Josy Simon – feierte Ende März seinen 90. Geburtstag.

Anreise Von den P&R-Parkhäusern Bouillon und Luxembourg Sud fahren am Samstag Shuttlebusse bis zum Glacis. Von dort aus kommt man mit der Tram zur Luxexpo, wo sich Start und Ziel befinden. Von den Haltestellen in der Nähe des Bahnhofs sowie der Parkplätze Place de l'Europe, Trois Glands oder Adenauer fährt die Tram ebenfalls. Die Parkplätze an der Luxexpo können am Veranstaltungstag nicht genutzt werden. Am Abend muss die Verbindung von 19.20 bis 21.15 Uhr zwischen den Haltestellen „Faïencerie“ und „Theater“ unterbrochen werden, da die Laufstrecke die Tramgleise kreuzt. Am Glacis steht daher eine Gerüst-Treppe für Fußgänger bereit. Die Fahrt kann dann an der nächsten Haltestelle wieder aufgenommen werden. Den Zuschauern wird empfohlen, am Samstag bis spätestens 17 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände einzutreffen.

