Strasser wird neuer Trainer bei Jeunesse

Paukenschlag bei Jeunesse Esch: Jeff Strasser wird in der kommenden Spielzeit als Trainer in der Verantwortung stehen.

(bob/jot) - Giorgos Petrakis steht in der kommenden Saison nicht mehr bei Jeunesse an der Seitenlinie. Der 33-Jährige wird Trainer in der ersten Liga Zyperns.

Petrakis war im Oktober vergangenen Jahres nach Luxemburg gekommen und ersetzte Marcus Weiss auf der Trainerbank der Escher.

Jeunesse beendete die Saison auf Platz acht. Jetzt hat Petrakis einen Einjahresvertrag bei Olympiakos Nikosia unterschrieben.

Prominenter Nachfolger

Jeunesse hat sich für einen prominenten Nachfolger entschieden. Jeff Strasser wird künftig in der Verantwortung stehen. Der 46-Jährige war nach seiner kurzen Tätigkeit zu Beginn dieser Saison in Hesperingen vereinslos.

In Esch kennt er sich bestens aus: Er stand zwischen 2012 und 2017 sowie zwischen 2018 uns 2020 als Trainer bei Fola in der Verantwortung und wurde zwei Mal Meister (2013, 2015). Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison 2019/2020 hatte er zudem auf dem ersten Platz beendet.

