Strasser kickt mit Weidenfeller und Podolski

Daniel WAMPACH Jeff Strasser wird noch einmal als Fußballspieler vor großem Publikum auflaufen: Am Freitag nimmt er am Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund teil.

Am Freitagabend um 19 Uhr gibt Roman Weidenfeller sein Abschiedsspiel bei Borussia Dortmund. Mit von der Partie ist auch der Luxemburger Jeff Strasser, aktuell Trainer der Fola Esch.

Im Dortmunder Signal Iduna Park werden die BVB Allstars gegen das Team Roman and Friends auflaufen. Strasser spielt in letzterer Mannschaft unter anderem mit Lukas Podolski, Michael Ballack, Bayerns Co-Trainer Robert Kovac, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Tim Wiese und Weidenfeller. Gecoacht wird die Mannschaft von Peter Stöger.

Im gegnerischen Team laufen unter anderem Sven Bender, Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek auf. Trainer ist der aktuelle Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Torhüter Weidenfeller spielte seit 2002 für Dortmund und beendete seine Karriere nach der vergangenen Saison. Strasser kennt er aus gemeinsamen Zeiten in Kaiserslautern: Beide spielten von 1999 bis 2002 für den 1. FCK. Als Weidenfeller damals zum BVB ging, wechselte Strasser zu Borussia Mönchengladbach.

Für das Abschiedsspiel Weidenfellers am Freitag wurden bereits rund 55 000 Eintrittskarten verkauft. Wer Strasser und Co. live in Aktion sehen will, kann auch ab 18.30 Uhr bei Sport1 einschalten.

Jeff Strasser (l.) spielte bei Kaiserslautern drei Jahre an der Seite von Roman Weidenfeller. Foto: Reuters