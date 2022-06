Strasser hat einen neuen Arbeitgeber

Jeff Strasser wird in der kommenden Saison in der BGL Ligue an der Seitenlinie stehen. Allerdings nicht bei der Escher Jeunesse.

Nun herrscht also Klarheit: Wie bereits im „Luxemburger Wort“ angedeutet, hat Progrès Niederkorn drei Wochen nach der Trennung von Stéphane Leoni in der Person von Jeff Strasser einen neuen Trainer gefunden. Ihm zur Seite wird Christian Joachim als Co-Trainer stehen.

Der 47-Jährige wurde am Montag offiziell in Niederkorn vorgestellt. Der Exprofi und ehemalige Bundesligaspieler saß vergangene Saison beim Ligarivalen Jeunesse Esch auf der Bank. Das Engagement beim Rekordmeister wurde allerdings bereits nach einer Spielzeit in beidseitigem Einverständnis vorzeitig aufgelöst, so dass sich Strasser nun voll auf seine neue Aufgabe beim FC Progrès konzentrieren kann.

Jeunesse setzt auf Bossi als neuen Trainer Henri Bossi übernimmt einen neuen Posten: Der Ex-Coach von Hostert ist der neue Trainer beim Rekordmeister Jeunesse Esch.

Der Tabellenfünfte der vergangenen Saison will wieder angreifen und zurück in den Europapokal. Dafür rüstet der Club von Präsident Thomas Gilgemann auf. Am Donnerstag werden insgesamt acht Neuzugänge vorgestellt. Einige Namen sind schon bekannt. So werden unter anderen David Turpel (Hesperingen), Alexandre Sacras (Hostert) und Jader Soares (Etzella) die Mannschaft verstärken.

