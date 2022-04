Mit dem zweiten Sieg im Finale gegen Bartringen sichert sich die Mannschaft von Trainer Massimo Tarantini das Doublé.

Strassens Volleyballer sind wieder Meister

Die Volleyballer des VC Strassen haben ihren Meistertitel verteidigt. Vier Wochen nach dem Pokalsieg setzten sie sich im Finale der Novotel Ligue gegen Volley Bartringen durch. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Massimo Tarantini das zweite Spiel auswärts 3:0. Die erste Partie der Endspielserie „Best of three“ hatte Strassen in der Vorwoche ebenfalls ohne Satzverlust für sich entschieden.

Ralf Lentz verteidigt mit Strassen den Meistertitel. Foto: Christian Kemp

Gastgeber Bartringen, bei dem Leistungsträger Frédéric Barth verletzt fehlte, wehrte sich nach Kräften, konnte den Titelverteidiger aber nicht mehr ernsthaft gefährden. Den ersten Satz entschied Strassen mit 25:19 für sich, der zweite endete 25:17. Schließlich machte der alte und neue Champion mit 25:19 alles klar. Es ist der 16. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Bei den Frauen gibt es noch keine Entscheidung. Das zweite Finalspiel zwischen Gym Volley und RSR Walferdingen wurde wegen mehrerer Coronafälle verschoben.

