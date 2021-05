Der Favorit gewinnt auch das zweite Finalspiel gegen Lorentzweiler und entscheidet die Meisterschaft der Männer für sich.

Strassens Volleyballer holen den Titel

Die Volleyballer des VC Strassen haben es geschafft. Sie dürfen den 15. Meistertitel in der Vereinsgeschichte feiern. Die Mannschaft von Trainer Massimo Tarantini gewann am Sonntag auch das zweite Finalspiel gegen Lorentzweiler. Gilles Braas und Co. setzten sich 3:1 (25:19, 20:25, 25:19, 25:22) durch und sorgten damit für die Titelentscheidung in der Novotel Ligue.

In der Vorwoche hatte der Favorit aus Strassen in eigener Halle 3:0 gewonnen. Im Rückspiel in Lorentzweiler hatten die Gastgeber den besseren Start, doch Strassen steigerte sich und entschied den ersten Satz doch noch für sich. Im zweiten Durchgang setzte sich Lorentzweiler durch, den dritten holte Strassen souverän. Danach wurde es erneut spannend. Doch am Ende jubelte Strassen.

