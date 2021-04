Strassen hat am Mittwoch mit 0:7 in Hesperingen verloren. Nun muss eine Reaktion in der BGL Ligue her. Dies weiß auch Präsident Luc Hilger.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Strassener Fußballer in der Pflicht

Joe TURMES Strassen hat am Mittwoch mit 0:7 in Hesperingen verloren. Nun muss eine Reaktion in der BGL Ligue her. Dies weiß auch Präsident Luc Hilger.