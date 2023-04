Nach dem Pokal gewinnt die Mannschaft um Kapitän Tim Laevaert auch die Meisterschaft. Im Finale der Novotel Ligue setzt sie sich zweimal gegen Bartringen durch.

Volleyball

Strassen verteidigt das Doublé

Andrea WIMMER

Die Seriensieger haben es wieder einmal geschafft. Die Volleyballer des VC Strassen sind erneut Luxemburger Meister. Mit dem zweiten Erfolg in der Finalserie gegen Volley Bartringen verteidigten sie den Titel in der Novotel Ligue. Die Mannschaft um Kapitän Tim Laevaert gewann am Samstag auswärts 3:0, nachdem sie sich in der Woche zuvor ebenfalls ohne Satzverlust durchgesetzt hatte.



In der Neuauflage des Vorjahresfinals hatte der Titelverteidiger kaum Probleme mit dem Herausforderer. Er entschied die zweite Partie der Best-of-three-Serie in Bartringen mit den Satzergebnissen 25:19, 25:19 und 25:20 für sich.

Strassen war in dieser Saison in der Novotel Ligue und in der Coupe de Luxembourg ungeschlagen. Vier Wochen nach dem Pokalsieg verteidigte die Mannschaft nun auch das Doublé. Es ist der dritte Meistertitel hintereinander und der insgesamt 17. in der Vereinsgeschichte.

