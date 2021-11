In der BGL Ligue setzt sich an der Spitze der Tabelle ein Trio etwas von der Konkurrenz ab.

Strassen und Racing bleiben dran

Joe GEIMER In der BGL Ligue setzt sich an der Spitze der Tabelle ein Trio etwas von der Konkurrenz ab.

F91 Düdelingen hatte die direkten Verfolger am Samstagabend mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Fola Esch unter Druck gesetzt. Davon haben sich Strassen und Racing, die beiden bislang härtesten Konkurrenten, allerdings nicht beeindrucken lassen. Am elften Spieltag der BGL Ligue durften die beiden Mannschaften ebenfalls jubeln.

Racing machte es ganz besonders spannend: Beim 2:1-Sieg in Ettelbrück erzielte Mabella den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit, dabei spielten die Hauptstädter die letzten knapp 20 Minuten in Unterzahl.

Davis Spruds (3.v.l.) und seine Rosporter Teamkollegen bejubeln die 1:0-Führung gegen Jeunesse. Foto: Christian Kemp

Strassen hatte gegen Wiltz auch seine liebe Mühe und siegte mit 3:2. Perez erzielte den entscheidenden Treffer in der 77.' mit einem sehenswerten Schuss.

In der Tabelle klafft hinter F91 (26 Punkte), Strassen (25) und Racing (24) nun eine kleine Lücke von vier Punkten. Neben Fola blieb auch Differdingen am Wochenende ohne Punkte. Im Heimspiel gegen Hostert unterlag der Tabellensiebte gegen wiedererstarkte Gäste mit 1:4.

Hostert ist zurück in der Erfolgsspur und will auch dort bleiben Die Saison der US Hostert in der BGL Ligue ist eine komische: starker Auftakt, dann eine lange Flaute und nun wieder zwei Siege. Die Erfolgsserie soll fortgesetzt werden.

Rosport schlug unterdessen Jeunesse mit 2:0 und zieht in der Tabelle an den Eschern vorbei, außerdem kann sich Mondorf mit 2:1 gegen Titus Petingen behaupten.

Schon am Freitag hatte Hesperingen kurzen Prozess gegen RM Hamm Benfica gemacht (7:0) und Niederkorn hatte knapp mit 1:0 in Rodange gewonnen.





