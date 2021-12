Nach drei Unentschieden in Folge endlich wieder drei Punkte für Strassen. Progrés und F91 siegen souverän - auch Fola beißt sich oben fest.

BGL Ligue

Strassen schlägt Racing, Fola bleibt oben dran

André KLEIN

Strassen kann also doch noch gewinnen! Am 15. Spieltag der BGL-Ligue konnte man sich zu Hause mit 3:0 gegen Racing durchsetzen, einen direkten Konkurrenten um die vorderen Plätze.

Nicolas Perez eröffnete in der 22.' den Torreigen. Benjamin Runser erhöhte in der 42.' auf 2:0, ehe Gauthier Bernardelli drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch den 3:0-Endstand erzielte. Strassen belegt jetzt den dritten Rang in der Tabelle.

Ebenfalls mit 3:0 siegte Fola im Heimspiel gegen Titus Petingen. Die Escher halten mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Top Drei. Torschützen waren Gauthier Caron 70.', Gregory Grisez 77.' und Idir Boutrif 85.'.

Top-Duo gibt sich keine Blöße

Progrès hatte keine Mühe gegen Wiltz und siegte auswärts mit 3:1. Ben Vogel konnte sich hierbei gleich doppelt in die Torschützenliste eintragen (17.' und 36.'). Zu allem Überfluss netzte der Wiltzer Miguel Dachelet in der 74.' mit einem Eigentor zum 3:0-Endstand ein.

Keine Probleme hatte der Spitzenreiter aus Düdelingen bei Schlusslicht Benfica Hamm. F91 setzte sich am Ende erwartungsgemäß deutlich auswärts mit 4:0 durch und bleibt Tabellenführer.

