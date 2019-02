Strassen ist mit einem Auswärtserfolg in die Rückrunde der BGL Ligue gestartet. Ruppert und Co. ließen RM Hamm Benfica keine Chance.

Strassen mit deutlichem Auswärtssieg

Bob HEMMEN

Besser hätte der Rückrundenauftakt für Strassen nicht laufen können. Bei RM Hamm Benfica setzte sich das Team von Trainer Manuel Correia mit 3:1 durch. Bereits nach drei Minuten waren die Gäste in Führung gegangen, als Ruppert einen Foulelfmeter souverän verwandelte. In der 13.' erhöhte Strassen die Führung. Tsuchihashi trug sich in die Torschützenliste ein.

Die Entscheidung gelang Strassen dann in der 76.' durch Payal. Der erst 16-jährige Bah erzielte noch den Ehrentreffer für RM Hamm Benfica.



Bereits am Samstag kam Jeunesse in Rümelingen nicht über ein 1:1 hinaus. Die restlichen Begegnungen des 14. Spieltags wurden am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen.