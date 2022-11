Das Europapokal-Abenteuer des VC Strassen ist in dieser Saison vorbei. Der Gegner aus den Niederlanden war eine Nummer zu groß.

Volleyball

Strassen bleibt im Rückspiel chancenlos

Joe GEIMER

Am vergangenen Mittwoch hatten die Männer des VC Strassen im 1/16-Finale des Challenge-Cups 0:3 gegen den niederländischen Vizemeister Orion Doetinchem verloren. So klar wie das Ergebnis aussah, waren die Kräfteverhältnisse im Hinspiel nicht. Die Satzresultate 20:25, 20:25 und 22:25 zeigten, dass Strassen durchaus mithalten konnte.



Im Rückspiel schien es also möglich, vielleicht einen Durchgang zu gewinnen. Doch die Hoffnungen von Sina Arab, Gilles Braas, Boris Milosevic und Co. erfüllten sich nicht. Doetinchem machte beim 3:0 (25:18, 25:8, 25:13) kurzen Prozess. In weniger als einer Stunde war die Begegnung beendet und die Mannschaft aus Strassen konnte die rund 400 Kilometer lange Rückreise antreten.



Der Luxemburger Vertreter muss dennoch nicht traurig sein. Zum einen hatte man sich in der ersten Runde des Challenge-Cups gegen den Nachbarn aus Bartringen behauptet, zum anderen läuft es bislang in der Meisterschaft auch richtig gut. Der Titelverteidiger hat alle seine bisherigen fünf Begegnungen gewonnen.

