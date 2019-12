Strand, Terminstress und gutes Brot

Nicht alle luxemburgischen Profisportler können Weihnachten bei der Familie verbringen. Wichtig sind die geruhsamen Feiertage trotzdem.

Weihnachten ist die besinnlichste Zeit des Jahres. Während die Sportler hierzulande normalerweise Ende Dezember abschalten könnten, ist das für Profis nicht immer der Fall. Fußballer Olivier Thill, Volleyballer Kamil Rychlicki, Schwimmerin Julie Meynen und Handballerin Tina Welter verraten, ob sie Weihnachten in der Heimat verbringen.

Weihnachten ist für Tina Welter in diesem Jahr anders als zuvor. „Sonst hatte ich an den Feiertagen trainingsfrei“, erklärt die Handballerin, die zur neuen Saison aus Waiblingen in die 1. Bundesliga nach Göppingen wechselte. Bereits am 27. Dezember steht wieder ein Spiel für die Göppinger auf dem Programm, zwei Tage danach folgt die nächste Begegnung in Mainz. Dazu kommt, dass bis zum 15. Dezember die Frauen-WM stattfand und der Spielbetrieb ruhte.

Das hat Auswirkungen auf die Planungen ...