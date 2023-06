Die Europaspiele 2023 sind eröffnet. Bei der Feier im Krakauer Stadion dürfen eine Tischtennisspielerin und ein Fechter die Fahne tragen.

Stolze Luxemburger laufen ins Stadion ein

Jan MORAWSKI Die Europaspiele 2023 sind eröffnet. Bei der Feier im Krakauer Stadion dürfen eine Tischtennisspielerin und ein Fechter die Fahne tragen.

Seit Mittwoch laufen die Europaspiele 2023. Bei der Eröffnungsfeier war das rund 33.000 Plätze fassende Henryk-Reyman-Stadion in Krakau gut gefüllt. Nach zahlreichen Musik- und Showeinlagen liefen am späten Abend endlich die Delegationen ein. Die Fans aus Luxemburg mussten mehr als eine Stunde auf ihre Athleten warten.

Schließlich war die Flagge des Großherzogtums zu sehen. Tischtennisspielerin Ni Xia Lian und Fechter Flavio Giannotte trugen sie gemeinsam durch das Stadion, vorbei an Reihen von freiwilligen Helfern. Die kleine Schar an Sportlern in rot-weißen Trainingsanzügen winkte fröhlich ins Publikum. Hier gibt’s die besten Bilder von der Eröffnungsfeier.

Die Tribünen im Henryk-Reyman-Stadion sind gut gefüllt. Nach viel Musik und etlichen Showeinlagen kommen endlich die Mannschaften. Ni Xia Lian und Flavio Giannotte tragen die luxemburgische Flagge. Die anderen Athleten folgen. Am Ende wird das Feuer entzündet.





