(bob/DaH/BS) - Im letzten WM-Qualifikationsspiel hat die FLF-Auswahl am Dienstagabend einen Punkt gegen Bulgarien geholt. Nach dem 1:1 äußerten sich einige Spieler, der Nationaltrainer und der FLF-Präsident zur Begegnung.



Luc Holtz: "Die Mannschaft hat die richtige Antwort gezeigt. Das Spiel muss nach 60 Minuten entschieden sein, doch wir haben es verpasst, das 2:0 zu erzielen. Dann haben wir taktisch nachgelassen. Wir lauerten auf Konterchancen, doch die Bulgaren wurden auch gefährlicher." Den vergebenen Torchancen trauert Holtz allerdings nicht lange hinterher: "Ich habe lieber, wir nutzen unsere Torchancen nicht, als dass wir keine haben. Gegen Bulgarien konnten wir noch nie einen Punkt holen, deshalb sollten wir uns über das Ergebnis freuen. Auch wenn ich am Ende auf ein spätes Tor gehofft habe."

Die Mannschaft hat gezeigt, dass die heftige Klatsche in Solna ein Ausrutscher war.

Paul Philipp: "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und die Qualifikationskampagne zu einem versöhnlichen Abschluss gebracht. Sechs Punkte in dieser renommierten Gruppe sind für uns ein Erfolg. Die Mannschaft hat gezeigt, dass die heftige Klatsche in Solna ein Ausrutscher war. Gegen Schweden sind wir nicht mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner in die Partie gegangen.



Laurent Jans: „Beim Versuch eine Flanke zu blocken, habe ich mir das Innenband überdehnt. Das 1:1 stellt für uns insgesamt einen versöhnlichen Abschluss der Qualifikation dar. Angesichts der ersten Hälfte haben wir aber eher zwei Punkte verloren, als einen gewonnen. Wenn wir eine unserer Chancen zum 2:0 nutzen, dann kommt Bulgarien nicht mehr zurück ins Spiel."

Laurent Jans musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Foto: Ben Majerus

Aurélien Joachim: "Anstatt noch einen Haken zu machen, hätte ich direkt den Abschuss suchen sollen. Sechs Punkte sind für uns insgesamt in dieser Hammergruppe dennoch ein Erfolg. Wenn uns nach der Gruppenauslosung jemand sechs Punkte angeboten hätte, hätten wir dies sicherlich direkt unterschrieben."

David Turpel: "Nach dem Spiel gegen Schweden wollten wir eine Reaktion zeigen und ich denke, dass uns dies gelungen ist. Neben dem Fußballtraining arbeiten wir hier bei der Nationalmannschaft auch viel im mentalen Bereich und ich denke, dass uns dies auch geholfen hat, das Spiel gegen Schweden schnell aus den Köpfen zu bekommen. Ich denke, dass wir mit der gesamten Qualifikation sehr zufrieden sein können. Das 1:1 heute gegen Bulgarien war ein guter Abschluss."

Mario Mutsch: "Nach dem Spiel gegen Schweden haben wir eine gute Reaktion gezeigt und uns heute gegen eine starke bulgarische Mannschaft einen Punkt verdient. Was meine eigene Rolle in der Nationalmannschaft angeht, so weiß ich, dass auch diese Zeit irgendwann einmal enden wird, ich bin schließlich schon 33 Jahre alt. Doch momentan fühle ich mich hier sehr wohl. Nach dem Spiel gegen Schweden, in dem ich keine gute Rolle gespielt habe, hatte der Trainer recht, dass er mich nun nicht hat spielen lassen. Insgesamt kann ich den Spielern, die auf dem Feld gestanden haben nur ein Kompliment aussprechen, sie haben das gut gemacht und für einen gelungenen Abschluss der Qualifikationskampagne gesorgt."