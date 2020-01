Die Nachricht vom tragischen Tod von Kobe Bryant hat auch in Luxemburg für Bestürzung gesorgt. Kevin Moura, Denell Stephens und Raphaël Stacchiotti sind geschockt.

Stephens: "Kobe Bryant bedeutete mir alles"

Der tragische Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant hat Menschen weltweit in Schockstarre versetzt. Auch in Luxemburg leben viele seiner Fans. Gegenüber dem "Luxemburger Wort" erzählen die beiden Basketballer Denell Stephens und Kevin Moura sowie Schwimmer Raphaël Stacchiotti, welch große Rolle Bryant in ihrem Leben gespielt hat.

Denell Stephens

"Ich habe wegen Kobe mit dem Basketball angefangen. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut. Er war mein Vorbild. Seine Art und Weise und sein Siegeswille haben mich stets inspiriert. Ich sehe Basketball jetzt mit anderen Augen und bin unfassbar traurig. Kobe bedeutete mir alles, das weiß jeder, der mich kennt. Ich bin schockiert und bete für seine und andere Familien, die mit solchen Tragödien leben müssen."

Denell Stephens spielt in der Total League für Heffingen. Foto: Christian Kemp

Kevin Moura

"Jeder Basketballer hat zu Kobe aufgeschaut. Als Kind wollte ich so sein wie er. Es ist einfach traurig zu sehen, dass einem Menschen, der für den Basketball gelebt hat und nach seiner Karriere Zeit mit der Familie verbringen wollte, so etwas passiert ist. Da seine Tochter dabei war, stellt man sich die Frage, wie schlimm die letzten Sekunden wohl waren. Ich persönlich war am Sonntagabend enorm traurig und habe die ganze Zeit Nachrichten gelesen und mir Videos angesehen."

Für Nationalspieler Kevin Moura war Kobe Bryant eine große Inspiration. Foto: Stéphane Guillaume

Raphaël Stacchiotti

"Ich bin extrem schockiert. Ich konnte erst um 4 Uhr einschlafen. Kobe war mehr als ein Basketballer. Er war der Michael Jordan meiner Generation. Wenn ich es mit dem Schwimmen vergleiche, so wie Michael Phelps. Ich hatte die Ehre, ihm die Hand zu schütteln (bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, Anmerkung der Redaktion). Diese Geschichte erzähle ich voller Stolz. Ich schaue mir permanent seine Karrierehöhepunkte an. 2016 bin ich bei einem Lehrgang in der Nacht aufgestanden, um mir sein letztes Spiel anzusehen. In dem Jahr, das bis dato mein bestes war, hat er mich enorm motiviert. Dear Basketball (ein Film von Kobe Bryant, Anmerkung der Reaktion) hat mich sehr geprägt. Ich bin sprachlos."

Schwimmer Raphaël Stacchiotti traf Kobe Bryant im Jahr 2008 bei den Olympischen Spielen. Foto: Yann Hellers