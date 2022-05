Amicale ist zurück im Rennen um den Meistertitel. Am Mittwochabend gewinnt Steinsel in Düdelingen.

Basketball

Steinsel gleicht Finalserie gegen T71 aus

Bob HEMMEN Amicale ist zurück im Rennen um den Meistertitel. Am Mittwochabend gewinnt Steinsel in Düdelingen.

Steinsel hat sich im zweiten Finale der Basketball-Meisterschaft durchgesetzt. Nachdem Amicale am vergangenen Samstag noch zu Hause verloren hatte, konnte das Team von Trainer Etienne Louvrier die Best-of-five-Serie am Mittwochabend in Düdelingen ausgleichen. Beim 89:82-Sieg war Steinsels Jarvis Williams mit 30 Punkten der Topscorer der Partie. Bob Melcher steuerte 22 Zähler zum Erfolg bei.

Amicale stand nach der Auftaktniederlage im zweiten Duell unter Druck. Angeführt von Williams waren die Steinseler in der ersten Halbzeit auch das bessere Team. Der US-Amerikaner steuerte in den ersten 20 Minuten 21 Punkte zur Führung der Gäste bei.

Die Düdelinger Anhänger sehen eine Niederlage ihres Teams. Foto: Christian Kemp

T71 hatte in der Defensive Probleme und lag beim Seitenwechsel mit 37:52 zurück. Jimmie Taylor, der am vergangenen Samstag noch 37 Punkte erzielt hatte, kam in den ersten beiden Vierteln nur auf sieben Zähler.

So wichtig ist Dino Ceman für T71 Düdelingen Bei Düdelingens Sieg im ersten Finale gegen Amicale spielt der 19-jährige Dino Ceman eine entscheidende Rolle.

Düdelingens Trainer Tom Schumacher war in der Halbzeit somit gefordert, schließlich wollte T71 in der Finalserie unbedingt den nächsten Sieg einfahren.

Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine und konnten den Rückstand unter anderem dank Kalmes auf neun Zähler (60:69) verkürzen.

T71 kämpfte zwar bis zum Schluss, musste am Mittwoch aber letztlich die Überlegenheit der Gäste aus Steinsel anerkennen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.