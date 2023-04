Bei den Männern bleibt der Titelkampf spannend, Gréngewalds Frauen benötigen nur noch einen Sieg.

Basketball

Steinsel gewinnt zweites Finalspiel in Esch

Bob HEMMEN Bei den Männern bleibt der Titelkampf spannend, Gréngewalds Frauen benötigen nur noch einen Sieg.

Steinsel hat die Finalserie gegen Basket Esch ausgeglichen. Nach der Auftaktniederlage gewann Amicale am Mittwochabend auswärts mit 73:68.

Die Escher starteten besser ins Spiel und lagen nach fünf Minuten knapp mit 12:7 in Führung, doch die Gäste kämpften sich in die Partie. Nach zehn Minuten führte Steinsel mit 20:17, zur Halbzeit sogar mit 38:31. Vor allem US-Amerikaner Jarvis Williams glänzte vor dem Seitenwechsel mit 20 Punkten.

In der zweiten Hälfte setzten sich die Gäste zunächst weiter ab, schwächelten dann jedoch gegen Ende des dritten Viertels. Zehn Minuten vor Schluss führte Amicale nur noch knapp mit 50:48. Zu Beginn des letzten Durchgangs musste Steinsel einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Profi Alex Reese nach dem fünften Foul auf die Bank musste.

Doch obwohl Reese nicht mehr spielen durfte und Topscorer Williams (22 Zähler) in der zweiten Halbzeit bis knapp vier Minuten vor Schluss keinen Punkt erzielte, zog Amicale dank Dreiern von Noah Medeot, Tom Konen und Scott Morton wieder davon.

Am Ende behielt Steinsel die Nerven und hat nun am Samstag (20.15 Uhr) vor heimischer Kulisse die Möglichkeit, in der Best-of-Five-Serie in Führung zu gehen.

Gréngewald kann am Samstag Meister werden

Bei den Frauen gewann Gréngewald am Mittwochabend auch das zweite Finale gegen T71. Vor heimischer Kulisse behaupteten sich Samantha Logic und Co. mit 77:57. In der ersten Halbzeit konnte bei den Gastgeberinnen keine Luxemburgerin punkten, dennoch reichte es am Ende zum Sieg.

Samantha Logic überzeugte gegen T71 um Sierra Moore (r.) mit 24 Punkten. Foto: Stéphane Guillaume

Mit 24 Zählern war Hosterts Logic die Topscorerin der Partie. Bei den verletzungsgeplagten Düdelingerinnen kam Sierra Moore auf 20 Punkte.

Gréngewald hat nun bereits am Samstag (18.30 Uhr) in Düdelingen die Möglichkeit, den Meistertitel zu holen.

