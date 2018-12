Die Basketballer haben abgestimmt: Auswärts treten sie am liebsten in Steinsel an. Auch die Düdelinger Halle kommt gut an, in Stadtbredimus wird dagegen nur ungern gespielt.

Steinsel beliebt, Stadtbredimus nicht

Bob HEMMEN Die Basketballer haben abgestimmt: Auswärts treten sie am liebsten in Steinsel an. Auch die Düdelinger Halle kommt gut an, in Stadtbredimus wird dagegen nur ungern gespielt.

Zu Hause ist es am schönsten. Doch nicht nur in der eigenen Halle fühlen sich die Basketballer hierzulande wohl. Das "Luxemburger Wort" hat bei den Spielern nachgefragt, in welcher gegnerischen Halle sie am liebsten spielen und wo sie nur ungerne auflaufen. Als Sieger des Votings ging die Sporthalle Alain Marchetti hervor ...