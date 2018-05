Vor dem Start des ING Night Marathons ist die Vorfreude einmal mehr groß. Vor allem, weil sich erneut rund tausend Läufer mehr angemeldet haben. Dabei nimmt die Beliebtheit der ursprünglichen Marathonstrecke ab.

Sport 4 Min.

Steigende Vorfreude auf den Marathon

(von Pierre Gricius) - 14.000, 15.000 und nun 16.000. Der ING Night Marathon in der Hauptstadt wächst von Jahr zu Jahr – und zwar in geordneten Bahnen. Man tastet sich progressiv an die Zahl der 20.000 Teilnehmer heran. Für die Zehntausenden Zuschauer entlang der Strecke ist die Sportveranstaltung aber vor allem ein Spektakel mit Licht, Musik und Bewegung.

Wenn am frühen Abend um 19 Uhr bei der Luxexpo der Startschuss zum Läuferfest fällt, dann ist das der Beginn eines Spektakels, das bis nach Mitternacht dauert und bei dem so viele Läuferbeine unterwegs sein werden wie noch nie zuvor in der Hauptstadt. Zeitgleich werden der Marathon, der Halbmarathon und der Teamrun gestartet. Die Rahmenwettbewerbe sind etwas später mit Ausnahme des „Roll & Run“ (18.10 Uhr), bei dem auch Personen mit spezifischen Bedürfnissen mitmachen.

Halbmarathon immer beliebter

Der Halbmarathon erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Photo: Laurent Blum

Die Veranstaltung heißt Marathon, aber tatsächlich ist es der Halbmarathon über die Distanz von 21,1 km, der die Massen der Läufer anzieht. Kurioserweise war bei der Premiere 2006 die Zahl der Marathonläufer (im Ziel) mit 2 025 am höchsten, danach nahm das Interesse für die langen und anstrengenden 42,195 km ab, um sich in den vergangenen vier Jahren jenseits der 1 100 Finisher zu stabilisieren.

Die Erklärung hierfür ist wohl folgende: Ein neuer Stadtmarathon im internationalen Kalender ist attraktiv. Bald sprach sich aber herum, dass in Luxemburg-Stadt auf dem durch die Topografie vorgegebenen eher schwierigen Parcours keine Topzeiten gelaufen werden können. Marathon setzt auch während den Monaten vorher eine systematische Vorbereitung sowie eine strikte Lebensführung und Hygiene voraus. Der Spaßfaktor hat hier kaum Platz.

Ganz anders ist die Entwicklung beim Halbmarathon. Hier haben sich die Zahlen in den zwölf Jahren fast verdreifacht: von 2.329 im Jahr 2006 bis 6.669 vor zwölf Monaten.



Lauf und Spektakel

Das Konzept von Organisationschef Erich François, auf Spektakel mit stimmungsvollen Höhepunkten unterwegs und im Zielbereich der Luxexpo zu setzen, ist jedenfalls nach dem Geschmack der Läufer und der Fans.

Ein Glücksfall war es allemal, dass die Stadt Luxemburg als Hauptpartner voll hinter dem ING Night Marathon steht. Seinerzeit hatte Paul Helminger als Bürgermeister die Chance erkannt, der Hauptstadt ein junges und sportlich-dynamisches Image zu geben. Seither ist die Gemeindeverwaltung mit im Boot – finanziell und logistisch. 450 Bedienstete der Stadt sind an diesen Tagen im Einsatz, bis hin zu den Putzkolonnen. Am Montag soll die Hauptstadt wieder normal aussehen.

„Wir versuchen es jedermann gerecht zu machen“, betont Sportschöffin Simone Beissel – den Läufern, den Anwohnern, den Geschäftsleuten und den Verkehrsteilnehmern.

Favoriten aus Afrika

Ganz vorne werden auch diesmal wieder kenianische Asse den Ton angeben. Relativ kurzfristig hat sich der Titelverteidiger Edwin Kibet Kiptoo eingeschrieben. Der 31 Jahre alte Athlet wird unter anderem auf seinen Landsmann John Kipkorir Komen treffen, den Gewinner von 2015 und 2016, der auch mit 2.12'57'' den Streckenrekord hält. Für Top-platzierungen kommen zudem Stephen Kipchumba Rutto, Hosea Kipkemboi (beide Kenia) sowie Alemayehu Gezahegn aus Äthiopien infrage. Aus heimischer Sicht will Frazer Alexander so wie 2014 und 2016 bester Luxemburger werden, trotz der Konkurrenz von Bertil Muller und Thierry Dondlinger.

Bei den Frauen wird die 20 Jahre alte Lakelesh Feysa Dera aus Äthiopien versuchen, Pamela Jemeli Kipchoge aus Kenia den Rang abzulaufen. In Abwesenheit von Fabienne Gehlen hat Sandra Huberty Chancen auf den Platz als erste Luxemburgerin.

Auch der Teamrun ist wieder prominent besetzt ist. Unter anderem sind zwei ehemalige zweifache Weltmeister im Cross-Country, Annette Sergent (F) und Khalid Skah (MAR), die deutschen Marathonläuferinnen Anna Hahner und Irina Mikitenko sowie das Ironman-Ass Timo Bracht (D) mit dabei.