Tipps der Redaktion fürs Wochenende

Stehen die Finalteilnehmer im Basketball bereits am Samstag fest?

Fußball, Basketball, Handball, Leichtathletik und Futsal: Auch an diesem Osterwochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Osterwochenende nicht zu kurz. Neben dem 24. Spieltag in der BGL Ligue könnten am Samstagabend in der Basketball-Meisterschaft bereits die Finalteilnehmer feststehen. Traditionelle Veranstaltungen an Ostern, wie der Youth Cup des HBD und der Ouschterlaf in Grevenmacher werden auch wieder ausgetragen. Am Montag findet zudem das Pokalfinale im Futsal statt.

Richtungsweisende Partien stehen in der BGL Ligue auf dem Programm

Kevin Marques und seine Teamkameraden aus Rosport können mit einem Heimsieg gegen Fola einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt tätigen. Foto: Stéphane Guillaume

Am 24. Spieltag wollen sich am Samstag die beiden Titelaspiranten Hesperingen (gegen Monnerich) und F91 (gegen Mondorf) in ihren Heimspielen keine Blöße geben. Bei der Partie zwischen dem Tabellenelften Rosport und dem Zwölften Fola geht es darüber hinaus um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Schlusslicht Etzella, das nach langer Zeit am Mittwoch beim Nachholspiel in Käerjeng wieder einen Dreier landen konnte, will beim Nordduell in Wiltz nachlegen.

Finalteilnehmer im Basketball gesucht

Recht deutlich endeten die beiden ersten Halbfinals der Männer, sodass auch am Samstag Amicale bei Arantia und T71 zu Hause gegen Basket Esch in der Favoritenrolle in die zweiten Spiele starten. Bei den Frauen gehen T71 und Gréngewald mit einem Vorteil in die zweite Begegnung.

35. Ausgabe des Youth Cup beim HB Düdelingen

Bereits zum 35. Mal geht an diesem Wochenende der traditionelle Youth Cup des HB Düdelingen über die Bühne. Bei diesem Turnier können sich die U17-Mädchen (am Samstag) sowie die U19-Jungen (am Sonntag) des Gastgebers wieder mit der ausländischen Konkurrenz messen.

Ouschterlaf am Montag in Grevenmacher

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Läufer beim Ouschterlaf in Grevenmacher eingeschrieben. Foto: Christian Kemp

Am Montag organisiert der lokale Verein CAEG die 45. Auflage des Ouschterlaf. Der Hauptlauf über 10 km (Mindestalter: 16 Jahre) startet um 10.45 Uhr. Zudem werden Läufe für Kinder und Jugendliche sowie ein „Jedermannslauf“ angeboten.

Lokalderby im Futsal-Pokalfinale

Sous perfusion, le futsal luxembourgeois cherche sa voie Le cavalier seul de Differdange et les forfaits du Titus Pétange et du Racing font débat au cœur d’un sport en quête d’un second souffle au pays.

Am Montag findet ab 17 Uhr in der Sporthalle René Hartmann in Düdelingen das Pokalfinale im Futsal statt. Hier stehen sich in einem echten Lokalderby der FC Differdingen und Progrès Niederkorn gegenüber. Das Team des Fusionsvereins, das die Tabelle in der Meisterschaft anführt, will in dieser Partie seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Titel verteidigen.

