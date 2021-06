Triathlet Stefan Zachäus holt das Olympia-Ticket für Luxemburg, doch seine Nominierung ist noch nicht offiziell.

Stefan Zachäus

Olympia-Held zwischen Vorfreude und Abwarten

Wenige Stunden nach dem größten Erfolg seiner Karriere war Stefan Zachäus schon wieder gefasst. „Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe“, sagt der 30 Jahre alte Triathlet, nachdem er das Olympiaticket für Luxemburg gelöst hatte. „Ich habe es spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Und auch diesmal lief nicht alles perfekt, aber ich wusste, dass ich es schaffen werde.“

Beim letzten Qualifikationsrennen im mexikanischen Huatulco kam Zachäus am Sonntag nach 54'10'' als 19. ins Ziel. Damit war er nur 1'01'' langsamer als Sieger Tyler Mislawchuk aus Kanada und zog im Tokio-Ranking am Iren Russell White vorbei, der 29. wurde (auf 1'36''). „Ich bin sehr gut geschwommen und als Zweiter aufs Fahrrad gestiegen. Nach einer Runde beim Laufen war mir klar, dass es für die geforderte Platzierung reichen wird“, analysiert der Luxemburger.

Mit dem Rücken zur Wand

Dass es in Mexiko überhaupt zum Endspiel kommen würde, damit hatte Zachäus nach der Corona-Pause nicht gerechnet. Aus fünf Rennen brauchte er nur noch ein gutes Ergebnis. Doch während er in Yokohama (JPN) und Lissabon (P) schlichtweg nicht schnell genug war, kam in Arzachena (I) und Leeds (GB) das Pech dazu. In Italien kam Zachäus auf dem Fahrrad wegen eines Unfalls unmittelbar vor ihm aus dem Tritt und verpasste den Anschluss an die Spitzengruppe, in England bremste ihn nach starkem Schwimmen ein Plattfuß in der Wechselzone zur Radstrecke.

Für Stefan Zachäus läuft es in Mexiko einigermaßen nach Plan. Foto: World Triathlon

„Ich bin mit einem sehr guten Gefühl in die fünf Rennen gegangen“, erklärt Zachäus. „Dass ich plötzlich mit dem Rücken zur Wand stand, wollte ich eigentlich verhindern. Deshalb war es schon eine Belastungsprobe.“ Der Triathlet hielt dem Druck stand – und wartet nun nur noch darauf, dass ihn das COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) offiziell für die Sommerspiele nominiert, die vom 23. Juli bis 8. August in Tokio stattfinden.

Zachäus gibt sich gelassen

Der Verband FLTri (Fédération luxembourgeoise de triathlon) teilte am Sonntag mit, dass die Entscheidung zwischen Zachäus und Bob Haller fallen werde, der am Sonntag in Huatulco wegen eines verstauchten Knöchels beim Laufen aufgeben musste. „Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen“, erklärt Zachäus. „Und auch bei den Leuten, die das entscheiden, sollte es objektiv betrachtet keine zwei Meinungen geben.“ Nach LW-Informationen hat Zachäus gute Chancen, den begehrten Startplatz zu bekommen.

Die Vorfreude ist deshalb bereits riesig. „Es ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht“, sagt der 30-Jährige. „Und es hat lange genug gedauert, um mir diesen zu erfüllen. Ein besonderer Dank gebührt dem luxemburgischen Verband, der mir das jetzt ermöglicht hat.“ Zeit zum Verschnaufen hat Zachäus nicht. Am Montag landet er in Luxemburg, nach einem dreiwöchigen Trainingsblock soll bereits die Reise nach Japan beginnen. „Die Arbeit geht jetzt weiter. Richtig genießen kann ich das alles erst in Tokio“, sagt Zachäus.

