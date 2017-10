(bob) - Erst zwei Wochen vor Saisonbeginn soll der internationale Basketballverband FIBA den Verantwortlichen der FLBB mitgeteilt haben, dass eine Systemänderung vorgenommen werden muss. Jahrelang gab es kaum Probleme mit der Erhebung der Statistiken, in der jungen Saison herrscht Chaos.



Die nationalen Basketballfans versuchen zu verstehen, warum es an den ersten vier Spieltagen nur wenige Begegnungen gab, bei denen der Spielstand live auf www.flbb.lu problemlos ersichtlich war. "Die Software ist neu. Wir sind in diesem Fall das Versuchskaninchen des internationalen Verbandes. In den vergangenen Wochen mussten von der FIBA noch zahlreiche Bugs behoben werden. Leider blieb uns zudem nur sehr wenig Zeit, alle Beteiligten auf die Neuerungen einzustellen", erklärt Claude Roettgers der sich bei der FLBB seit Jahren um die Informatik kümmert.



Probleme in Walferdingen



Bei den Vereinen mussten die Verantwortlichen das neue System auch erst kennenlernen. "Ich habe allerdings den Eindruck, dass es zeitnah bei den meisten Clubs funktionieren sollte. Lediglich in Walferdingen gab es noch größere Probleme. Auch die schwache Internetverbindung hat ab und zu dafür gesorgt, dass es nicht funktioniert hat", meint Roettgers.



Bis es reibungslos läuft, dürften noch ein bis zwei Wochen vergehe.

In der Tat hat es am Sonntag vor dem Beginn der Partien danach ausgesehen, als könne man den Großteil der Begegnungen mitverfolgen, doch letztlich erschienen bei keinem einzigen Duell der Männermeisterschaft die Statistiken bis zum Ende des Aufeinandertreffens. Demnach müssen die Basketballinteressierten wohl noch etwas warten, bis sie sich wieder aus der Ferne über die Partien der Total League informieren können. "Bis es reibungslos läuft, dürften noch ein bis zwei Wochen vergehen", sagt Roettgers.



Ein größeres Problem gibt es ohnehin bereits jetzt: Weil die Statistiken bislang kaum oder fehlerhaft erhoben wurden, wird es keine richtigen Gesamtwerte der Saison 2017/2018 geben, durch die der Verband in der Vergangenheit auch den wertvollsten Spieler (MVP) ermittelt hat. Ein Risiko, das durch die Neuerung bestand, die FIBA jedoch wohl nicht interessiert hat.