Zum Beginn der NBA-Saison hoffen die Basketballteams auf das Zusammenspiel ihrer Stars. Dabei geht es nicht nur um LeBron James und Anthony Davis.

Startschuss für die Superduos

(sid) - Die NBA könnte nach etlichen aufsehenerregenden Wechseln in diesem Sommer spannend werden wie lange nicht mehr. Etliche Teams verfügen über ein Starduo. In der Nacht auf Mittwoch begann die neue Spielzeit.

Los Angeles Lakers

LeBron James ist im Sommer 2018 nach L. A. gekommen, um die traditionsreiche Franchise zur ersten Meisterschaft seit 2010 zu führen. Nach dem Verpassen der Play-offs stellten sich die Lakers komplett neu auf. Coach Frank Vogel hat ein umgebautes Team vorgefunden, das im vielseitigen James und dem wuchtigen Anthony Davis über zwei Starspieler verfügt. James hatte in diesem Sommer eine lange Pause – und ist wild entschlossen anzugreifen.

Nach der Meisterschaft mit den Toronto Raptors spielt Kawhi Leonard künftig für die Clippers. Foto: AFP

Los Angeles Clippers

Auch Kawhi Leonard sollte nach dem Meistertitel mit den Toronto Raptors zu den Lakers wechseln – doch der Flügelspieler hatte seinen eigenen Plan. Statt sich James unterzuordnen, bildet der 28-Jährige nun ein Starduo bei den Clippers mit Paul George, der allerdings zunächst verletzt fehlt. Ist der 29-Jährige fit, haben die Clippers das Potenzial für eine besonders starke Defensive.

Houston Rockets

NBA: Westbrook und Harden wieder vereint In der nordamerikanischen Basketballliga gibt es das nächste Starduo. Russel Westbrook wechselt von Oklahoma City zu den Houston Rockets.

James Harden gilt seit Jahren als einer der absoluten Stars – doch „the Beard“ hat noch immer keinen Meisterring am Finger. Also wilderte Houston auch bei Schröder-Club Oklahoma City Thunder und verpflichtete Hardens Kumpel Russell Westbrook. Einigen Experten ist die Spielweise der beiden Aufbauspieler zu ähnlich – Harden und Westbrook in Topform sind dennoch schwer zu beherrschen.

Philadelphia 76ers

Als Ben Simmons in einem Vorbereitungsspiel einen tiefen Dreier versenkte, gab es auf der Bank der 76ers kein Halten mehr. Wenn der 23 Jahre alte Australier nun auch noch seine Distanzwurf-Phobie besiegt hat, genügt er endgültig den höchsten Ansprüchen. An der Seite hat der Spielmacher den wuchtigen Kameruner Joel Embiid.

Brooklyn Nets

Kevin Durant setzte mit seinem Transfer von den Golden State Warriors das Wechselkarussell in Gange. Bis die Fans den begnadeten Riesen an der Seite vom ebenfalls spektakulären Kyrie Irving sehen, wird es noch dauern. Durant hat einen Achillessehnenriss erlitten und könnte große Teile oder sogar die ganze Saison verpassen.



Golden State Warriors

Dreierspezialist Stephen Curry (am Ball) muss lange auf seinen verletzten Kumpel Klay Thompson verzichten. Foto: AFP

Ähnlich ist die Situation beim Serienfinalisten aus Kalifornien, der lange auf Klay Thompson verzichten muss. Nach einem Kreuzbandriss wird der Dreierspezialist wohl nicht vor der All-Star-Pause im Februar des kommenden Jahres zurückkehren. Bis dahin muss es Stephen Curry ohne seinen Co-Star richten – zuzutrauen ist dies dem zweimaligen MVP allemal.

Dallas Mavericks

In der Ära nach Dirk Nowitzki setzen die Mavs auf zwei Europäer, die absolutes Starpotenzial besitzen. Supertalent Luka Doncic aus Slowenien und der Lette Kristaps Porzingis sollen vorangehen. Beide sind spektakuläre Spieler, die den Sprung auf ein Level mit James und Co. aber erst noch nachweisen müssen.

Die Mavericks setzen auf zwei Europäer. Einer von ihnen ist Luka Doncic. Foto: AFP

Programm

Am Mittwoch:

2.00: Toronto Raptors - New Orleans Pelicans

4.30: Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers

Am Donnerstag:

1.00: Orlando Magic - Cleveland Cavaliers

1.00: Indiana Pacers - Detroit Pistons

1.00: Charlotte Hornets - Chicago Bulls

1.30: Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves

1.30: Miami Heat - Memphis Grizzlies

1.30: Philadelphia 76ers - Boston Celtics

2.30: San Antonio Spurs - New York Knicks

2.30: Dallas Mavericks - Washington Wizards

3.00: Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

4.00: Phoenix Suns - Sacramento Kings

4.00: Portland Trail Blazers - Denver Nuggets



(alles Luxemburger Zeit)