Start der Olympischen Spiele festgelegt

Das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat haben sich geeinigt, an welchem Datum die Sommerspiele beginnen sollen.

Die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet werden. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie japanische Medien am Montag nach einer Exekutivsitzung des OK in Tokio berichteten. Die Paralympics sollen am 24. August 2021 beginnen.

Luxemburger begrüßen Olympia-Verschiebung Erleichterung im Luxemburger Lager. Nachdem die Olympischen Spiele am Dienstag auf das kommende Jahr verlegt wurden, sind die Athleten und der COSL zufrieden.

Die Sommerspiele sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für den 25. August geplant. "Dieses Datum macht Sinn", sagt COSL-Präsident André Hoffmann. "Nun geht es darum, bis Ostern eine Lösung für die ausstehenden Qualifikationen zu finden. Wir werden in Kürze schauen, wie wir unseren Athleten unter die Arme greifen können. Die Olympia-Verträge bleiben bestehen."

Die Spiele waren vor einer Woche wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verlegt worden. Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des größten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten.

