Die Viertelfinals der Basketballmeisterschaft sind erst am 2. Juni. In der kommenden Woche müssen noch mehrere Spiele nachgeholt werden.

Start der Basketball-Play-offs erneut verschoben

Bob HEMMEN Die Viertelfinals der Basketballmeisterschaft sind erst am 2. Juni. In der kommenden Woche müssen noch mehrere Spiele nachgeholt werden.

In der Total League der Männer sollte die reguläre Saison eigentlich an diesem Wochenende enden. Durch das Corona-Virus wurden zuletzt aber mehrere Spiele abgesagt, die noch vor dem Start der Play-offs nachgeholt werden müssen.

Die Viertelfinals waren bereits vom 26. auf den 29. Mai verlegt worden, nun steht fest, dass die direkten Ausscheidungsspiele erst am 2. Juni sind.

Play-offs Viertelfinale: 2. Juni Erste Halbfinals: 5./6. Juni Zweite Halbfinals: 9. Juni Dritte Halbfinals: 11. Juni Erstes Finale: 15. Juni Zweites Finale: 18. Juni Drittes Finale: 20. Juni

Zudem wurden alle Nachholpartien terminiert. Résidence soll am Dienstag (20 Uhr) zu Hause auf T71 treffen, Arantia empfängt die Düdelinger am Freitag (20 Uhr).



T71 gewinnt das Spitzenspiel in der Total League In der ersten Basketballliga geht der letzte reguläre Spieltag über die Bühne. Etliche Corona-Fälle sorgen jedoch für Nachholspiele.

Am Samstag steht das Duell zwischen Sparta und Walferdingen auf dem Programm (Uhrzeit noch unbekannt), während am Sonntag zwei weitere Begegnungen stattfinden. Dann misst sich Racing mit Arantia (18 Uhr) und T71 mit Telstar (Uhrzeit noch unbekannt).

Drei Tage nach den Viertelfinals beginnen am 5. Juni die Halbfinalserien, die im Best-of-three-Modus ausgetragen werden. Die Finalserie startet am 15. Juni.

In der Frauenmeisterschaft bestreiten T71 und Résidence das erste Endspiel schon am Mittwoch (20 Uhr). Das zweite Duell findet am Samstag (19 Uhr) in Walferdingen statt. Sollte eine dritte Begegnung nötig sein, wäre diese am 5. Juni (20 Uhr) in Düdelingen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.