Starker Teamgeist bei Conterns Basketballern

Contern hat seine Lehren aus der Vorsaison gezogen und überzeugt gegen Résidence mit Teambasketball. Raul Birenbaum spielt dabei eine wichtige Rolle.

Als sich Contern und Résidence am Samstagabend zum ersten Sprungball gegenüberstanden, nahm Raul Birenbaum auf der Bank Platz. Mit einer scheinbaren Nebenrolle hatte das allerdings nichts zu tun: Knappe zwei Stunden später, um exakt 22.12 Uhr, hatte Conterns sechster Mann gehörigen Anteil am 79:71-Auftakterfolg. 16 Punkte bei einer knapp 55-prozentigen Wurfquote aus dem Feld – so ein Teilauszug aus Birenbaums Arbeitsnachweis.

„Ich habe überhaupt kein Problem damit, zunächst auf der Bank zu sitzen ...