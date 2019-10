Starker Badminton-Nachwuchs

Bei der 15. Ausgabe des Youngsters International Youth Tournament stellten die besten Badminton-Jugendspieler ihr Können unter Beweis.

Am Wochenende war in der Arena der Coque eine Menge los. Der Badminton-Nachwuchs stellte sein Talent unter Beweis und schmetterte die Federbälle nur so durch die Halle.

Bei der 15. Ausgabe des Youngsters International Youth Tournament bot sich für die besten Luxemburger Jugendspieler die Möglichkeit, sich mit Gegnern aus Deutschland, Frankreich, Belgien und der Schweiz zu messen.

Insgesamt 243 Sportler versuchten sich in den 20 Kategorien der Altersklassen U11 bis U19 im Einzel und im Doppel in Szene zu setzen ...