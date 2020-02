Christine Majerus kann zufrieden sein. Beim Omloop Het Nieuwsblad belegte sie Rang 19. Vor allem zeigte sie sich als unermüdliche Arbeiterin.

Starker Auftritt von Majerus

Joe GEIMER Christine Majerus kann zufrieden sein. Beim Omloop Het Nieuwsblad belegte sie Rang 19. Vor allem zeigte sie sich als unermüdliche Arbeiterin.

Den Saisoneinstand von Christine Majerus (Boels) kann man getrost als gelungen bezeichnen. Die 33-Jährige präsentierte sich beim Frauenrennen des Omloop Het Nieuwsblad so, wie man es von ihr kennt: uneigennützig und als echte Teamplayerin. Luxemburgs sechsfache Sportlerin des Jahres klassierte sich noch dazu im Ziel als 19., dies mit einem Rückstand von 1'58'' auf die erneut dominierende Niederländerin Annemiek van Vleuten (Mitchelton).



Majerus verpasst die Top Ten Christine Majerus hat bei der Cyclocross-WM in der Schweiz einen Platz unter den besten zehn Fahrerinnen verpasst. Besser hat es Marie Schreiber gemacht.

"Ich befinde mich noch nicht auf dem gleichen Niveau wie einige meiner Teamkolleginnen. Das ist aber normal. Die Cyclocrosssaison war lang und die Konkurrentinnen haben einen Vorsprung. Ich arbeitete also für die Mannschaft. Das ist für mich kein Problem sondern ganz normal", sagte Majerus nach den Anstrengungen.

123 km mussten die Frauen am Samstag zwischen Gent und Ninove absolvieren. Rund 70 km vor dem Ziel übernahm Majerus die Kontrolle im Peloton. Sie drückte derart aufs Tempo, dass das Hauptfeld explodierte. Während 40 km hielt sie die Geschwindigkeit fast ganz alleine hoch - an ihrem Hinterrad kamen plötzlich nur noch 25 Konkurrentinnen für den Sieg infrage.

"Eine schöne Überraschung"

Erst an der Mur de Grammont, 20 km vor dem Ziel, war der Tank von Majerus leer. Vorne setzte sich van Vleuten ab. Die Weltmeisterin erreichte das Ziel mit einem Vorsprung von 42'' auf Marta Bastianelli (I/Ljubljana) und Floortje Mackaij (NL/Sunweb). Majerus folgte auf Rang 19. "Ich bin zufrieden mit meinem Abschneiden. Ich bin gespannt, wie ich mich in den kommenden Wochen fühlen werde. Es war nicht unbedingt geplant, mit die Besten bis in die Mur de Grammont zu begleiten. Das war eine schöne Überraschung. So kann es weitergehen."

Äpfel und Birnen Am Ende eines jeden Jahres werden bei den Sportlerwahlen die besten Athleten gekürt. Nicht jeder ist mit den Resultaten einverstanden. Böse Kommentare bleiben nicht aus.