Starke Luxemburgerinnen bezwingen die Schweiz

Bob HEMMEN Die FLBB-Auswahl fährt am Sonntag im vierten Spiel den ersten Sieg der EM-Qualifikation ein.

Luxemburg hat sich bei der Schweiz für die Auftaktniederlage in der EM-Qualifikation revanchiert. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Mariusz Dziurdzia in Fribourg deutlich mit 81:43.

Drei Tage nach der 57:77-Heimpleite gegen die Slowakei zeigte die FLBB-Auswahl die bislang beste Leistung der laufenden Kampagne. Nach dem ersten Viertel führten die Luxemburgerinnen bereits mit 22:11, bis zum Seitenwechsel zogen die Gäste weiter davon und gingen beim Stand von 38:23 in die Kabine.

Und auch in der zweiten Hälfte ließen die FLBB-Spielerinnen nicht nach und bewiesen Nervenstärke. Ehis Etute und Co. verwandelten insgesamt 19 von 21 Freiwürfen. Neben der 17-jährigen Düdelingerin, die mit 20 Zählern überzeugte, punkteten auch T71-Teamkollegin Catherine Mreches (24) sowie Lisa Jablonowski (17) zweistellig.

Die beiden letzten Begegnungen der EM-Qualifikation finden erst in zweieinhalb Monaten statt. Dann treffen die Luxemburgerinnen am 9. Februar zu Hause auf Italien und drei Tage später auswärts auf die Slowakei.

