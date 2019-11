Zum Auftakt der Rückrunde hat der HB Esch nach Anlaufschwierigkeiten eine starke Reaktion gezeigt und gegen den HB Käerjeng mit 31:24 die Oberhand behalten.

Starke Escher Reaktion

Marc SCARPELLINI Zum Auftakt der Rückrunde hat der HB Esch nach Anlaufschwierigkeiten eine starke Reaktion gezeigt und gegen den HB Käerjeng mit 31:24 die Oberhand behalten.

Meister Esch startet mit einem souveränen Sieg in die Rückrunde der Axa League. 3:8 stand es aus Sicht des Meisters nach einer Viertelstunde. Die Gäste knüpften dabei gnadenlos an die starke Vorstellung aus der Partie gegen die Red Boys in der Vorwoche an und überzeugten mit einer hervorragenden Leistung in der Abwehr, die den Escher viel Kopfzerbrechen bereitete.

Zwei Zeitstrafen bremsten allerdings in der Folge die Käerjenger in ihrem Elan und Esch nutzte dies um mit einem 6:1-Lauf die Partie nach 22 Minuten auszugleichen (9:9). In den Minuten vor der Pause blieben die Gäste jedoch am Drücker und gingen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabinen (12:14).

Einbruch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel spielte allerdings nur noch eine Mannschaft, und dies war der HB Esch. Der Fusionsverein legte in der Deckung einen Zahn zu und ließ seinen Gegner überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kommen. Das Team von Trainer André Gulbicki ließ in den ersten 15 nach der Pause nur zwei Treffer zu und brachte die Käerjenger zur Verzweiflung.

Der neue Trainer Miodrag Jelicic versuchte zwar im Rückraum verschiedene Varianten, wobei allerdings keine wirklich fruchtete. So dominierten die Escher die Partie in der zweiten Halbzeit nach Belieben und setzten sich verdient mit 31:24 durch.

Im Duell zwischen Schifflingen und Diekirch wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit 30:19 durch. Damit steht der CHEV so gut wie sicher in der Titelgruppe.