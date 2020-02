Der FC Bayern hat mit einem Sieg beim FC Chelsea einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Der SSC Neapel und der FC Barcelona trennten sich mit einem Unentschieden.

Starke Bayern ohne Erbarmen

Joe GEIMER Der FC Bayern hat mit einem Sieg beim FC Chelsea einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Der SSC Neapel und der FC Barcelona trennten sich mit einem Unentschieden.

Angeführt von den beiden bärenstarken Gnabry und Lewandowski hat Bayern München die Stamford Bridge im Sturm erobert. Dank des genialen Zusammenspiels der beiden Offensivstars ist die Revanche für das verlorene „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea schon so gut wie gelungen. Der deutsche Rekordmeister siegte am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Cha,pions League verdient 3:0 und geht mit einer glänzenden Ausgangslage ins Rückspiel.

Nach einigen verpassten Möglichkeiten vor der Pause platzte bei den Bayern in der 51. und 54.' der Knoten. Gnabry traf zwei Mal nach einem Pass des eigentlichen Torjägers Lewandowski, der sich diesmal erst als herausragender Vorbereiter zeigte – und dann auf Pass von Davies seine K.-o.-Blockade in der Königsklasse mit dem Tor zum 3:0 (76.') löste.

Starke Auswärtsbilanz

Seinen letzten Königsklassen-Treffer außerhalb der Gruppenphase hatte der Pole vor fast genau zwei Jahren erzielt, nach 673 Minuten war diese Flaute Geschichte. Der 24-jährige Gnabry legte einen ähnlich überragenden Auftritt hin wie beim 7:2 bei Tottenham Hotspur im vergangenen Oktober, als er gar vier Mal traf. Weh tat dem deutschen Rekordmeister lediglich das verletzungsbedingte Aus von Coman (Muskelblessur). Beim FC Chelsea sah Marcos Alonso wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (84.').

Mit dem Erfolg bannte der FC Bayern auch den Fluch an der Stamford Bridge, denn als erstem deutschen Team gelang den Münchnern ein Sieg im Stadion der Blues. Zudem sind sie nun seit 13 Europapokal-Auswärtsspielen ungeschlagen.

Recht harmloser FC Barcelona

In der zweiten Begegnung des Abends haben sich der SSC Neapel und der FC Barcelona in einer Begegnung die nur sehr wenige Torchancen bot, mit einem unter dem Strich leistungsgerechten 1:1-Unentschieden getrennt. Die Partie verlief über weite Strecken, wie man es erwarten konnte. Die Barça-Spieler diktierten das Tempo, pressten sehr hoch und hatten in der ersten Halbzeit bis zu 70 Prozent Ballbesitz. Allerdings fehlten die klaren Torchancen.

Neapel zeigte sich eiskalt. Nach einem leichtfertiger Ballverlust von Junior Firpo, landete der Ball bei Mertens und der Belgier nutzte die erste echte Torchance der Italiener zum Führungstreffer (30.'). Beim Schlenzer von der Strafraumgrenze war Barça-Torwart ter Stegen chancenlos.

Neapel stand fortan noch tiefer und verteidigte zumeist mit zehn Mann am eigenen Strafraum. Die Gäste passten sich den Ball hin und her, doch auch Weltfußballer Messi fiel nur wenig gegen die gut verteidigenden Akteure von Trainer Gennaro Gattuso ein. Es fehlte über weite Strecken an den nötigen Rhythmuswechseln. Bis zur 57.': Busquets schickte Semedo mit einem sehenswerten Pass in die Tiefe, dieser bediente Griezmann und der Franzose ließ sich nicht bitten. Ter Stegen rettete den Spaniern in der 63.' das Unentschieden mit einer sehenswerten Parade. Auch der Platzverweis von Vidal in der Schlussphase (Gelb-Rot in der 89.') änderte nichts mehr am Ausgang der Partie.

Die beiden Rückspiele der gestrigen Partien finden am Mittwoch, den 18. März statt.