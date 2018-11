Für Jeunesse läuft es in der Meisterschaft bislang perfekt. Nun wartet mit Differdingen allerdings eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Marc Thomé.

Standortbestimmung für Jeunesse

In der BGL Ligue geht es nach der Länderspielpause in den Schlussspurt vor der Winterpause. Rekordmeister Jeunesse will seinen komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen. Sechs Punkte liegen die Escher zurzeit vor F91 und Differdingen.



Jeunesse – Differdingen



Jeunesse-Trainer Marc Thomé gibt vor dem Duell mit seinem ehemaligen Verein Differdingen die Marschrichtung vor: "Wir wollen gewinnen und Differdingen in der Tabelle auf Distanz halten. Das ist uns bereits in den Spielen gegen Racing (1:0) und F91 (3:1) gelungen, und deshalb soll der Abstand zu einem weiteren Konkurrenten am Sonntag auf neun Punkte ausgebaut werden." Thomé bangt allerdings noch um den Einsatz von Torjäger Luisi und Torhüter Sommer, die angeschlagen sind. Duriatti und Fiorani fallen sicher aus. "Wir haben erstmals mit einigen Ausfällen zu kämpfen, und deshalb wird es spannend zu beobachten sein, welche Leistung die Spieler, die dadurch in die Startformation rücken, zeigen werden."

Der Differdinger Coach Arno Bonvini stellt sich unabhängig von der Aufstellung des Gegners auf ein schwieriges Duell ein. "Jeunesse verfügt über schnelle Spieler und Akteure, die den letzten Pass spielen können. Wir dürfen dem Gegner deshalb nicht viele Räume bieten." Bonvini ließ sein Team zwei Testspiele in der Länderspielpause bestreiten. "Es ist unheimlich schwierig, im Rhythmus zu bleiben."

Rosport – F91

Rosport schafft es nicht richtig, sich im Kampf um den Klassenerhalt eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Nun empfangen Biedermann und Co. die Europapokalhelden von F91. "Düdelingen ist noch stärker als in den vergangenen Spielzeiten, da man sich deutlich verstärkt hat. Meine Mannschaft muss auf ihrem besten Niveau agieren, um eine Chance zu haben. Wir müssen uns im Vergleich zu den vergangenen Wochen steigern", betont der Rosporter Trainer Pedro Resende. Bei Düdelingen bleibt abzuwarten, welchen Spielern Trainer Dino Toppmöller das Vertrauen vier Tage vor dem Europa-League-Duell mit dem AC Mailand schenken wird.

RM Hamm Benfica – Fola



Fola hat sich mit fünf Siegen in Folge in der Tabelle nach oben gearbeitet. "Wir befinden uns in einer guten Phase. Dies hat auch damit zu tun, dass wir nur von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, jede Begegnung so konzentriert wie möglich zu bestreiten", erklärt Trainer Jeff Strasser. Beim Gastspiel bei RM Hamm Benfica soll die Siegesserie weiter ausgebaut werden. Strasser baut auf den formstarken Bensi, der mit seinem Ausgleichstreffer für die Nationalmannschaft gegen Moldawien viel Selbstvertrauen getankt hat. "Dieses Tor von Stefano war auch die Belohnung für die guten Leistungen, die er in den vergangenen Wochen im Verein gezeigt hat. Er lebt von seinem Willen und seiner Einstellung", so Strasser. "Es interessiert mich nicht, ob er nun bei 80 Prozent, 90 Prozent oder 100 Prozent ist. Wichtig ist, dass er weiter hart an sich arbeitet."

Dan Santos, Trainer von RM Hamm Benfica, erlebt zurzeit eine schwierige Phase. "Wir haben die Länderspielpause genutzt, um mit den Verantwortlichen und den Spielern zu diskutieren. Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen. Wir versuchen, den Schaden bis zur Winterpause in Grenzen zu halten, um danach auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wir wollen einen Innenverteidiger, um die Abwesenheit von Inacio Cabral zu kompensieren, und einen polyvalent einsetzbaren Offensivspieler verpflichten."

Niederkorn – Racing



Niederkorn und Racing wollen sich für den Europapokal qualifizieren. Im direkten Duell geht es um viel. Der Niederkorner Trainer Cyril Serredszum hat großen Respekt vor dem hauptstädtischen Gegner: "Der Racing zählt viele erfahrene Spieler in seinen Reihen. Er muss wenige Gegentreffer in einem kompakten Spielsystem hinnehmen." Beim Racing will sich Patrick Grettnich in den beiden BGL-Ligue-Begegnungen bis zur Winterpause gut als Trainer verabschieden, ehe er auf den Sportdirektorposten wechselt und der Belgier Frank Defays übernimmt.



Rümelingen – Titus Petingen



Rümelingen steht als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand. "Ich weiß nicht, ob ein Sieg Pflicht ist, aber angesichts der Tabellensituation benötigen wir auf jeden Fall einen Dreier", betont Trainer Sven Loscheider. "Wir haben in der Länderspielpause gut gearbeitet. Wir haben auch diskutiert, aber das Wichtigste ist die Arbeit auf dem Platz."

Gegner Titus Petingen könnte bei einem Erfolg den Blick nach oben richten.



Hostert – Mondorf



Hostert und Mondorf befinden sich auf einem guten Weg zum Klassenerhalt. Nun steht das direkte Aufeinandertreffen an. Gästetrainer Paulo Gomes hofft, dass sein Team das Punktekonto weiter ausbauen kann. "Wir hatten einen schwierigen Saisonstart mit einem harten Auftaktprogramm. Nach dem wichtigen Sieg gegen Rosport gilt es nun, in der Erfolgsspur zu bleiben. Gegen Hostert wartet keine einfache Aufgabe auf uns, denn der Gegner trotzte Differdingen zuletzt im Heimspiel ein Unentschieden ab."

Die Lokalmannschaft aus Hostert tut sich vor allem im Angriff schwer und weist mit nur zwölf Toren in elf Begegnungen die schwächste Offensive der BGL Ligue auf.



Etzella – Strassen



Aufsteiger Etzella überzeugte bislang und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Im Heimspiel gegen Strassen will die Mannschaft von Trainer Claude Ottelé erneut punkten. Gegner Strassen kommt allerdings zu einem schlechten Zeitpunkt: Nach fünf Niederlagen in Folge konnte das Team von Trainer Manuel Correia am vergangenen Spieltag beim 4:1-Erfolg gegen Rümelingen einen Befreiungsschlag landen.



Programm

Am Sonntag:



15.00: Rosport – F91



15.00: RM Hamm Benfica – Fola



16.00: Jeunesse – Differdingen

16.00: Hostert – Mondorf



16.00: Etzella – Strassen

16.00: Rümelingen – Titus Petingen



16.00: Niederkorn – Racing