(jot) - Guy Hellers ist eine Legende bei Standard Liège. Er bestritt zwischen 1983 und 2000 474 Begegnungen für den belgischen Traditionsverein und ist damit Rekordspieler. Mit Standard gewann er im Jahr 1993 den Pokal.

Vor zehn Tagen gab es für den 53-Jährigen einen emotionalen Moment. Er besuchte zusammen mit seiner Tochter Lisa das Heimspiel von Standard gegen Waasland-Beveren, den Verein des Nationalspielers Laurent Jans. Dabei wurde wieder deutlich, dass die Fans die Verdienste ihres langjährigen Kapitäns nicht vergessen haben.



"Meine zehnjährige Tochter Lisa ist im Gegensatz zu meinen anderen beiden Kindern nicht in Liège geboren. Sie wusste nicht richtig, was ich früher gemacht habe, da sie damals noch nicht auf der Welt war. Ich konnte ihr nun dank des Standard einmal alles zeigen", so Hellers gegenüber dem Vereins-TV.

Grund zum Jubeln hatte er auch mit seiner Tochter: Standard siegte mit 3:1.