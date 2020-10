Beim Relais LASEL in Kockelscheuer sind trotz Corona viele Schüler für ihre Schule um den Sieg gelaufen. Eine Galerie mit den schönsten Bildern.

Staffellauf: Schüler messen sich

Am Donnerstag traten viele Schüler beim Relais der LASEL (Ligue des associations estudiantines luxembourgeoises) für ihr Lyzeum an. Dabei handelt es sich um einen Staffellauf in Kockelscheuer. Am Ende siegte der Favorit: Sowohl die Mädchen als auch die Jungen des Sportlycée waren am schnellsten.

Bei den Mädchen gewannen Mara und Linda Krombach, Sophie Hermes, Lola Kemp, Lou van den Bossche und Lena Kieffer. Auf die Ehrenplätze kamen die Europaschule und das Lycée Michel Rodange. Bei den Jungen setzten sich Pol Frieden, Ben Schlammes, Jury Teixeira, Nahom Jouanneau, Eric Warnier und Gaspar Klückers durch, vor dem Escher Lycée de Garçons und dem Athenée aus Luxemburg-Stadt.

