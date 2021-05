Gleich am ersten Tag der Europameisterschaft fällt die erste Bestmarke. Ein weiterer Rekord bleibt ganz knapp bestehen.

Staffel schwimmt Landesrekord bei der EM

Die Luxemburger Schwimmer haben bei der Europameisterschaft in Budapest (H) gleich am ersten Tag ein Zeichen gesetzt. Max Mannes, Raphaël Stacchiotti, Pit Brandenburger und Ralph Daleiden schlugen am Montag im Staffelwettbewerb über 4 x 100 m Freistil nach 3'21''62 an. Damit verbesserte das Team die alte Bestmarke von der EM 2014 um 1''47.

Ebenfalls überzeugend präsentierte sich Max Mannes. Über 50 m Rücken gewann der Zwei-Meter-Mann seinen Vorlauf mit neuer persönlicher Bestzeit. In 26''14 Sekunden verfehlte er den Landesrekord von Jean-Francois Schneiders aus der Ära der High-Tech- Schwimmanzüge nur um zwei Hundertstelsekunden. „Den Rekord habe ich wohl im Anschlag liegen lassen, ich war etwas zu weit weg“ sagte der 23-Jährige.

